الجيش اليمني يوثق 183 اعتداء حوثيا على مواقعه ويصد هجمات للميليشيا في مأرب وصرواح

أعلن الجيش الوطني اليمني أن ميليشيات الحوثي نفذت 183 اعتداء خلال اليومين الماضيين على مواقعه وقواته في مختلف الجبهات في اليمن.

وأوضح الجيش في بيان له نشرته وكالة "سبأ" التابعة للحكومة الشرعية، أن ميليشيات الحوثي استغلت التزام الجيش الوطني وتحالف دعم الشرعية بوقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه الخميس الماضي، من جانب واحد، استجابة لدعوة الأمم المتحدة.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن الجيش الوطني صد عدة هجمات شنتها الميليشيات الحوثية على مواقع عسكرية شمال الجوف، وفي مديرية نهم، وصرواح، والبيضاء، وحرض.

وأفشل الجيش الوطني محاولات تسلل إلى بعض الطرقات والمنشآت العامة بغرض زراعة الألغام والعبوات الناسفة.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية استمرت في اعتداءاتها على مواقع الجيش الوطني على امتداد مسرح العمليات بالقذائف الصاروخية والمدفعية والهاون والدبابات وبمختلف أنواع العيارات.

وأشار إلى استمرار الميليشيات في حشد التعزيزات البشرية والآليات والمعدات القتالية وبناء التحصينات وحفر الخنادق وزراعة الألغام.

كما صدت قوات الجيش الوطني هجومًا شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، على مواقعها غرب محافظة مأرب.

وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش اليمني أن ميليشيا الحوثي شنت عدة هجمات على مواقع الجيش الوطني في المخدرة وصرواح، وتمكنت قوات الجيش من إفشال تلك الهجمات وتكبيد الميليشيات خسائر بشرية فادحة.

وأضاف أن قوات الجيش أحبطت مساء أمس الأول، محاولات هجومية عدة لميليشيا الحوثي، على محافظة الجوف، كما تمكنت قوات الجيش من إفشال محاولة تسلل للميليشيا شرقي مدينة الحزم، وكبدتها قتلى وجرحى .

وتابع: "أفشلت قوات الجيش هجمات مماثلة للميليشيا المتمردة في جبل صلب، ونجد العتق، ومنطقة العيرف، بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء".