الجيش اليمني: الحوثيون شنوا 242 اعتداء منذ بدء وقف إطلاق النار

قال المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي اليوم الإثنين، إن جماعة الحوثيين، ارتكبت أكثر من 242 اعتداء على المدنيين ومواقع للجيش في مختلف جبهات القتال، منذ بدء وقف إطلاق النار الخميس الماضي.

وأعلن التحالف العربي، الأسبوع الماضي، وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن، لمدة أسبوعين، مع إمكانية تجديده، تلبية لدعوة أممية متكررة لوقف القتال لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح مجلي لموقع "سبتمبر نت" التابع للجيش أن "الاعتداءات شملت إطلاق صواريخ بالستية وصواريخ كاتيوشا، وشن عمليات هجومية وحشد تعزيزات من مسلحين وأسلحة وعتاد وذخائر، واستهداف مواقع للجيش بالصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة المتفجرة، ومختلف الأسلحة والأعيرة النارية، وزراعة ألغام في طرقات ومزارع المواطنين".

وأضاف أن "الحوثيين مستمرون بارتكاب الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين والأحياء السكنية في مدينة مأرب (شرق)، حيث أطلقوا صاروخا باليستيا على منازل المواطنين في المدينة".

وتابع: "كما تم اعتراض صاروخ باليستي يوم الأحد فوق مأرب من قبل الدفاع الجوي للتحالف العربي، وأسفرت تلك الأعمال عن سقوط ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال".

واعتبر المتحدث العسكري أن "هذه الجرائم تعتبر جرائم حرب ضد الإنسانية، وانتهاكا لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، باعتبار هذه الكيانات المدنية محمية بالقانون الدولي والإنساني واتفاقيات ومعاهدات جنيف".

وشدد على أن "وقف إطلاق النار قوبل برفض تام من الحوثيين، الذين يعملون لتنفيذ الأجندة الإيرانية في اليمن والمنطقة".