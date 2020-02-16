قتلى وجرحى حوثيون خلال معارك مع الجيش اليمني في الجوف وصعدة‎

تمكنت قوات الجيش اليمني اليوم الأحد، من صد هجوم شنته ميليشيات الحوثي، على مواقع الشرعية في محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وأسفرت المعارك التي نجمت جراء الهجوم الحوثي، عن مصرع العشرات من عناصر الميليشيات المتمردة، بالإضافة إلى جرح العديد منهم، فضلا عن تدمير آلياتهم ومعداتهم العسكرية.

وقال مصدر عسكري، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“: ”لقي أكثر من 18 عنصرا حوثيا مصرعهم، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، أثناء محاولتهم التسلل الى مواقع الجيش الوطني في سلسلة جبال جرشب في محافظة الجوف”.

وأضاف المصدر: ”شنت مقاتلات التحالف العربي، عدة غارات جوية دقيقة ومباشرة في جبهة الغيل والمحزمات والجرشب، استهدفت من خلالها تجمعات لمليشيات الحوثي ومخزن سلاح وآليات قتالية، وتكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد“.

من جهة ثانية، شن الجيش اليمني اليوم الأحد، هجوما واسعا على مواقع ميليشيات الحوثي بمران في محافظة صعدة شمال البلاد، بمساندة من مروحيات ومدفعية قوات التحالف العربي.

وقال قائد لواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي، في تصريح صحفي: ”أسفر الهجوم عن مقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيات في تخوم جبل العقيم المطل على جبال (المسطبه والمروي)، وتدمير آليات عسكرية تابعة للميليشيات المتمردة“.

وأشار العجابي، إلى أن: ”طيران التحالف العربي استهدف تعزيزات كانت قادمة للحوثيين من مديرية الظاهر، ونجم عن ذلك تدمير عربتين وقتل جميع من كانوا عليها“.