التحالف العربي: ننفذ عملية بحث وإنقاذ قتالي في موقع سقوط الطائرة في الجوف اليمنية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إنه تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة التحالف الجوية في محافظة الجوف اليمنية.

وأشار إلى ”أنه تم الإبلاغ عن احتمالية وقوع أضرار جانبية أثناء عملية البحث والإنقاذ“، مؤكدا ”أنها ستتم إحالة كافة الوثائق المتعلقة باحتمالية الحادث العرضي إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث“، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، مساء اليوم السبت.

وفي وقت مُبكر من اليوم السبت، أعلن التحالف العربي عن سقوط إحدى طائراته في منطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني في محافظة الجوف اليمنية.

وقال العقيد المالكي، إنه ”عند الساعة (23:45) من مساء يوم أمس الجمعة، سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني“.