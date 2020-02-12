الجيش اليمني يعلن التقدم في جبهات الجوف ومأرب وتعز وقتل العشرات من ميليشيا الحوثي

أكد الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، أن عملياته ضد ميليشيات الحوثيين الانقلابية، على أشدها في مختلف الجبهات، وأن عناصره تحقق ”انتصارات كبيرة“، وأحرزت تقدما ميدانيا في عدد من المناطق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد الركن، عبده مجلي، إن ”الجيش تقدم خلال مواجهاته ضد ميليشيات الحوثيين في منطقة ”العقبة“ الواقعة بين محافظتي الجوف ومأرب، شمالي البلاد، وتمكن من تطهير المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين فيها، إضافة إلى سيطرته على المنطقة الصفراء“.

وأضاف مجلي في مؤتمر صحفي، عقد بمحافظة مأرب، ونقل وقائعه الموقع الرسمي التابع للجيش اليمني، إن قوات الجيش اليمني ”سحقت“ محاولات التسلل من قبل الحوثيين، في منطقة ”الجرعوب“ بمديرية المتون، بدعم من طيران التحالف العربي، الذي قال إنه استهدف مخزنا للذخائر والأسلحة يعود للحوثيين بالمديرية، جنوبي محافظة الجوف.

وذكر أن قوات الجيش نصبت عددا من الكمائن لميليشيات الحوثيين في أودية جبهة ”الساقية“ شمالي جبال ”يام“ بالجوف، وألحقت بهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، إلى جانب تقدم قوات الجيش في جبهة ”المصلوب“ جنوب غرب المحافظة، وتقدمها الآخر في جبهة ”حام“ غربي المحافظة، بعد معارك عنيفة.

وقال المتحدث باسم الجيش اليمني، إنه تم تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة ”المحزمات“ التابعة لمديرية مجزر، شمالي محافظة مأرب، والمتاخمة لمحافظة الجوف، إذ باتت قوات الجيش تسيطر على جبل ”قائمة حليف“ والمواقع المجاورة له، وتم ملاحقة الحوثيين الفارّين إلى جبال ”الواغرة“.

وفي جبهة ”نهم“ شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، أكد العميد الركن، عبده مجلي، أن الجيش استعاد ”زمام المبادرة والمباغتة والمناورة والمفاجأة والتحول من موقع الدفاع إلى الهجوم على الميليشيا الحوثية، وأسفر ذلك عن تحرير عدد من المواقع بعد معارك شرسة أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا“.

وقال إن الجيش يسيطر الآن على موقع ”التباب السود“ في حريب – نهم، وتمكن من قطع طريق إمداد الحوثيين، بعد عملية التفاف ناجحة، تم من خلالها تنفيذ كمين محكم بمنطقتي ”صلب“ و“نجد العتق“ بحريب – نهم، نتج عنه عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد من آليات الحوثيين.

ودعا المتحدث باسم الجيش اليمني، ”منظمة الصليب الأحمر الدولي لانتشال جثث قتلى الميليشيا الحوثية من المناطق والمواقع التي تدور فيها المواجهات“.

مؤكدا سيطرة الجيش على مواقع استراتيجية في جبل ”هيلان“ بمديرية صرواح في محافظة مأرب، المطلّ على الطريق الرابط بين محافظتي مأرب وصنعاء، بالتزامن مع ضربات جوية لمقاتلات التحالف العربي على التعزيزات العسكرية التابعة للحوثيين التي كانت في طريقها إلى مناطق ”هيلان، المشجح والمخدرة“، غربي مأرب.

وتطرق مجلي، إلى المعارك الدائرة في جبهات محافظة تعز، غربي اليمن، كالجبهة الشرقية للمدينة، وجبهة ”الضباب“ غربي مدينة تعز، والتي قال إن قوات الجيش باتت تسيطر سيطرة نارية على عدد من التباب الجبلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأشار إلى أن الجبهات القتالية الأخرى في محافظتي البيضاء والضالع، تشهد معارك عنيفة بين الطرفين.

وتحدث العميد الركن، مجلي، عن انتهاكات ميليشيات الحوثيين في محافظة الحديدة، غربي البلاد، إذ قال إن الميليشيات تواصل قصفها بجميع أنواع الأسلحة، ما دفع بعض سكان مديريات الدريهمي، حيس والتحيتا، غرب وجنوب المحافظة، إلى النزوح، في حين تقوم الميليشيات بزرع الألغام وحفر الخنادق في شوارع مدينة الحديدة.

وقال إن الانتشار الكبير للألغام في مزارع المواطنين والطرقات العامة والأحياء السكنية في المناطق التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين، أصبحت تهدد حياة المواطنين.