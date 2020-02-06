اليمن.. سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين خلال معارك عنيفة في الجوف

أسفرت المعارك العنيفة التي شهدتها محافظة الجوف، أقصى شمال اليمن، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر ميليشيات الحوثيين، وذلك خلال مواجهات مستمرة منذ 3 أسابيع ضد قوات الجيش اليمني المسنود بطائرات التحالف العربي.

وقالت مصادر عسكرية في الجيش اليمني، لـ“إرم نيوز“، إن المعارك تجددت، اليوم، بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثيين، في مديرية الغيل جنوب محافظة الجوف، على الحدود مع محافظة مأرب، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين.

وذكرت المصادر أن طائرات التحالف العربي شنت عددًا من الغارات الجوية، مستهدفة مواقع ميليشيات الحوثيين، وتعزيزاتهم العسكرية القادمة إلى أطراف مديريتي الغيل جنوب الجوف، ومجزر التابعة لمحافظة مأرب، ما أسفر عن سقوط خسائر في الأرواح والعتاد لميليشياتهم.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن المواجهات العنيفة تركزت في منطقة ”المحزمات“ القريبة من سلسلة جبال ”الجرشب“ المحاذية لجبال ”يام“، المطلة على مديرية مجزر التابعة لمحافظة مأرب، جنوب محافظة الجوف.

وأشارت الوكالة إلى تصدي قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، لمحاولة تسلل نفذتها ميليشيات الحوثيين إلى مواقع الجيش، وتمكنت من دفعهم للعودة إلى مواقعهم، بعد معارك عنيفة بين الطرفين، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى من الحوثيين.

وتتواصل منذ 3 أسابيع، المعارك العنيفة بين الجيش اليمني بإسناد من طائرات التحالف العربي من جهة، وميليشيات الحوثيين من الجهة الأخرى، في مناطق متعددة من محافظة الجوف، تمكنت خلالها قوات الجيش من إحراز تقدم ميداني في مناطق متعددة من مديريتي الغيل والمتون، جنوب وجنوب غرب المحافظة.

وأكد محافظ محافظة الجوف، اللواء أمين العكيمي خلال تصريح نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على ”تويتر“، أن ”ميليشيات الحوثيين لم تتقدم شبرًا واحدًا في المناطق التي سبق أن حررتها قوات الجيش اليمني منهم في المحافظة“.