اليمن.. مقتل 8 أشخاص بضربة صاروخية للحوثيين في مأرب

استهدفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، عبر صاروخ (كاتيوشا)، مساء اليوم الأربعاء، أحد الأحياء السكنية بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“ إن ”حيّ الروضة السكني المزدحم بالمواطنين والنازحين القادمين من محافظات يمنية أخرى، قد تعرض لقصف صاروخي، من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية“.

وأضافت المصادر: ”الصاروخ الذي اطلقته ميليشيات الحوثي من نوع (كاتيوشا)، ومن المرجح أنها أطلقته من جبل هيلان في منطقة صرواح التابعة لمحافظة مأرب، إذ لا زالت تلك المنطقة من مأرب تقع تحت سيطرة الميليشيات الإنقلابية“.

وبحسب المصادر: ”فقد أسفر الهجوم الصاروخي عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، حيث أدّى إلى مقتل امرأة وإصابة 5 أخريات، اثنتين منهم إصابتهن خطيرة“.

وفي ذات السياق، علّق وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عبر حسابه الرسمي بموقع (تويتر)، على الحادثة، قائلاً: ”ندين ونستنكر بشدة الجريمة الارهابية البشعة التي ارتكبتها مرتزقة طهران ”المليشيا الحوثية“ باعتداء غاشم بصاروخ بالستي، استهدف حي الروضة الآهل بالسكان في مدينة مارب، والذي راح ضحيته 4 أطفال و4 نساء، في حصيلة أولية ولا يزال بعض الضحايا مفقودين تحت الأنقاض“.

وأضاف الإرياني: ”تتعرض مدينة مأرب وابنائها والتي تحتضن اكثر من 2 مليون نازح، هربوا من بطش الارهاب الحوثي لاعتداءات متكررة بالقصف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة -ايرانية الصنع- في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي، وتقاعس من المبعوث الخاص لليمن في إدانة ووقف هذه الاعتداءات“.

وطالب الإرياني بضرورة ”مغادرة المبعوث الخاص لليمن السيد مارتن غريفيث، مربع الصمت وكشف ممارسات الميليشيات الحوثية التصعيدية وجرائمها اليومية بحق المدنيين امام الأمم المتحدة ومجلس الأمن“، متابعاً: ”فاستمرار هذا الصمت المريب يثير علامات استفهام ويجبر الحكومة على اتخاذ الخطوات المناسبة حيال هذا التغاضي“.