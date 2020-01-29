الجيش اليمني ينصب كمينا لمسلحي الحوثي في الجوف

نصبت قوات الجيش الوطني اليمني، كمينا محكما لمجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، بعد أن استدرجتها إلى إحدى الشعاب الواقعة قرب جبال الساقية، المطلة على مديرية الغيل غربي المحافظة.

وقال الجيش اليمني: إن قواته استدرجت الأربعاء، مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي إلى أحد الشعاب في ”جبال الساقية“ المطلة على مديرية ”الغيل“ غربي الجوف.

وقصفت مدفعية الجيش تعزيزات للميليشيا الحوثية في مناطق المواجهات في الجبهة، فيما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع لها في الجبهة ذاتها، بحسب موقع ”سبتمبر نت“ التابع للجيش اليمني.

واستهدفت مقاتلات التحالف، فجر اليوم، تعزيزات للميليشيا الحوثية في جبهة العقبة شمالي شرق المحافظة، مما أسفر عن تدمير عربتين تابعة للمليشيا ومصرع وجرح كل من كان على متنهما.

وذكر المصدر، أن ميليشيات الحوثي تكبّدت خسائر فادحة خلال المعارك التي شهدتها جبهات محافظة الجوف خلال الأيام الماضية، ما أسفرت عن سقوط أكثر من 80 قتيلا وعشرات الجرحى.