أنباء غير مؤكدة عن مقتل رجل طهران عبدالرضا شهلاي في صنعاء

ترددت أنباء غير مؤكدة، حول مقتل قائد رفيع في قوات الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الجمعة، في غارة جوية لطيران التحالف العربي، بالعاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين.

وبحسب الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ما تزال غير مؤكدة حتى اللحظة، فإن القيادي في قوات الحرس الثوري الإيراني، المتواجد في صنعاء، عبدالرضا شهلاي، قتل مساء الجمعة، في ”عملية استخباراتية نوعية“ بصنعاء.

لكن مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء، نفت لـ“إرم نيوز“ وقوع أي غارة جوية أو تحليق لطائرات في سماء المدينة ليلة أمس.

وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن مكافأة مالية تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار، لمن يدلي بأي معلومات عن شهلاي بوصفه متورطا في أعمال إرهابية وفي نقل سلاح للميليشيات الإيرانية في اليمن، إضافة إلى تورطه في محاولة اغتيال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير.