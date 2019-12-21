متحدث عسكري: الحوثيون منعوا 3 من أعضاء البعثة الأممية من دخول صنعاء

قال متحدث عسكري يمني، اليوم السبت، إن الحوثيين منعوا 3 من أعضاء بعثة الأمم المتحدة من دخول العاصمة صنعاء، يوم الخميس، وأجبروهم على مغادرتها إلى الأردن.

جاء ذلك بحسب المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، العقيد وضاح الدبيش.

وأوضح الدبيش أن ”ثلاثة من أعضاء البعثة الأممية المشرفة على اتفاق السويد في محافظة الحُديدة مُنعوا من دخول صنعاء، وتم إرجاعهم بعد وصولهم بساعات“، مضيفا أنه ”تم احتجاز الثلاثة في صنعاء، عقب إجازة قصيرة قضوها في بلدانهم“.

وتابع أن ”الثلاثة تعرضوا لشتى أنواع المهانة، وتم نهب محتويات كانت بحوزتهم، بعضها متعلق بعملهم، ومنعوا من مغادرة المطار، قبل إجبارهم على العودة إلى العاصمة الأردنية عمان“.

وأعرب الدبيش عن دهشته من امتناع كل من المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيت، ورئيس لجنة إعادة الانتشار في الحُديدة الجنرال الهندي الفريق أبهيجيت غوها، عن الإدلاء بتصريح بشأن ما حدث.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الأمم المتحدة بشأن ما ذكره المتحدث العسكري اليمني.

وأردف العقيد الدبيش بأن ”الثلاثة الذين مُنعوا من العودة إلى عملهم، ضمن البعثة الأممية في الحُديدة، هم أكثر من رصد تجاوزات ميليشيات الحوثي في المدينة على البحر الأحمر، وأصروا على إدراج هذه التجاوزات وعرضها في اجتماعات الأمم المتحدة“.

ورأى الدبيش أن ”إعادتهم من مطار صنعاء ربما تمت بالاتفاق والتنسيق مع غريفيت، حتى لا يتم الكشف عن التعاون والتنسيق بينه والجماعات الانقلابية“، وفق تعبيره.

وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بالمسؤولية عن خرق اتفاق لوقف إطلاق النار في الساحل الغربي، تشرف عليه لجنة أممية أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحُديدة، بموجب اتفاق استوكهولم الموقع في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018.