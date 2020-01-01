الانتقالي الجنوبي يطالب الرئاسة اليمنية بتوضيح موقفها من التطورات في شبوة

طالب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الشيخ هاني بن بريك الرئاسة اليمنية بتقديم موقف واضح مما يجري من تحركات في محافظة شبوة.

وقال بن بريك في تغريدة على تويتر:“إن كان ما يحدث منذ يومين في محافظة شبوة في قرى لقموش، من جرائم صادرة من قوات شرعية تأتمر بأمر الرئيس هادي، فعلى الرئاسة اليمنية أن تخرج ببيان رسمي، يؤكد أن هذا التحرك بأمرها وتتحمل كل العواقب“.

إن كان ما يحدث منذ يومين في شبوة في قرى لقموش من جرائم صادرة من قوات شرعية تأتمر بأمر الرئيس هادي فعلى الرئاسة اليمنية تخرج ببيان رسمي يؤكد أن هذا التحرك بأمرها وتتحمل كل العواقب .

وإن كان ذلك ليس من الرئاسة فعليها كذلك الخروج ببيان يتبرأ من تلك القوات المجرمة المعتدية . — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) January 1, 2020

وأضاف بن بريك، في ذات التغريدة:“وإذا كان ذلك ليس من الرئاسة، فعليها كذلك الخروج ببيان تتبرأ فيه من تلك القوات المجرمة المعتدية“، وفق تعبيره.

وتابع بن بريك، في تغريدة أخرى له:“ما يحدث في شبوة دليل قاطع للعالم، أننا أمام ميليشيات يحركها حزب الإصلاح الإرهابي، حزب اتخذ من الشرعية اليمنية فرصة تاريخية ليغطي كل جرائمه بغطاء شرعي“، بحسب قوله.

وأردف قائلًا:“هذه الميليشيات باتت تسمى بجيش وطني، وهي لا تتحرك إلا بأمر التنظيم الإخونجي“، وفق ما جاء في التغريدة.

وشنّت وحدات من الجيش اليمني حملة عسكرية، أمس الثلاثاء، على منطقة (حبورة) بمديرية حبّان في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، على إثر اختطاف شقيق قائد القوات الخاصة في المحافظة العقيد عبدربه لكعب، من قبل مسلحين يطالبون بإطلاق سراح جميع الأسرى من أبناء المحافظات الجنوبية المحتجزين لدى قوات الجيش اليمني.

وعلى إثر هذه الحملة العسكرية، اندلعت مواجهات عنيفة بين الوحدات العسكرية ومسلحين قبليين وآخرين من المقاومة الجنوبية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.