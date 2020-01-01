اليمن.. مقتل وخطف أفراد من الحزام الأمني في هجوم لتنظيم القاعدة في أبين‎

قتل اثنان من عناصر الحزام الأمني بمحافظة أبين جنوب اليمن، بعد هجوم لتنظيم القاعدة على قوة عسكرية تابعة للحزام صباح اليوم الأربعاء.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي للحزام الأمني والتدخل السريع بمحافظة أبين: إن الهجوم استهدف نقطة أمنية بمديرية المحفد في المحافظة.

ووفقا للصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني والتدخل السريع، على موقع ”فيسبوك“، فإن الهجوم قاده زكي لشعب الذي عرفته بأنه أمير بتنظيم القاعدة.

وذكرت أن الهجوم أدى إلى مقتل وإصابة 4 من أفراد قوات الحزام الأمني، بالإضافة إلى أسر 2 من القوات المرابطة في تلك المنطقة، واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

واتهم قائد عسكري في الحزام الأمني قوات حزب الإصلاح بالتنسيق مع عناصر تنظيم القاعدة، وباقي الجماعات المتطرفة الأخرى، مستدلا بهذا الهجوم.