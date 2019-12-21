الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في معارك بصعدة

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، مقتل عشرات من مسلحي ”الحوثي“ وأسر ثلاثة، في معارك بين الطرفين بمحافظة صعدة شمالي البلاد، قرب الحدود السعودية.

ونقلت وكالة ”سبأ“ الرسمية عن قائد محور آزال في الجيش، العميد ياسر الحارثي، قوله: إن ”قوات الجيش الوطني نفذت، الجمعة، عملية هجوم نوعية على مواقع تمترس ميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية باقم بمحافظة صعدة”.

وأضاف الحارثي أن ”قوات الجيش سيطرت على التلال والمرتفعات الجبلية الواقعة بين غرب سلسلة جبال الطير والجوهرة، شرقي مركز المديرية“.

ولفت إلى أن ”العملية أسفرت عن مقتل أركان حرب الميليشيا الحوثية في اللواء 103 (لم يذكر هويته)، مع عشرات الحوثيين، وجرح آخرين“.

وذكر الحارثي أن ”قوات الجيش أسرت 3 عناصر حوثية من بينهم قناص بكامل مقتنياته، فيما لاذ البقية بالفرار“.

وأوضح أن قوات الجيش تمكنت من الاستيلاء على كثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وإعطاب مدرعة والسيطرة عليها.