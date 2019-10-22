الجيش اليمني يوضح حقيقة انسحابه من جبهة الملاحيظ في صعدة‎ (فيديو)

شهدت جبهات محافظة صعدة أقصى شمال اليمن، تصاعد حدة المعارك الميدانية العنيفة بين قوات الجيش اليمني، مسنودة بمقاتلات التحالف العربي وميليشيات الحوثيّين، التي تكبدت خسائر فادحة على صعيدي الأرواح البشرية والآليات العسكرية.

ففي جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوب غرب محافظة صعدة، نفذ الجيش اليمني كمينًا استدرج من خلاله مجاميع من العناصر المسلحين في المليشيات الحوثية.

وتداولت وسائل إعلامية محلية أنباء عن انسحاب قوات الجيش اليمني، من جبهة الملاحيظ، وسيطرة ميليشيات الحوثي عليها، لكن الجيش اليمني نفى ذلك، معتبرًا الأمر محاولة من الحوثيين لـ“صناعة انتصارات وهمية لاقتياد المغرر بهم من عناصرها إلى محارق الموت“.

وفي كتاف والبقع شمال محافظة صعدة حاولت ميليشيات الحوثي على مدار الثلاثة الأيام الماضية اختراق قطاعات رشاحة والمليل والبقع، إلا أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولات.