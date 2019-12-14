الجيش اليمني يعلن مقتل 18 حوثيًا في صعدة

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، مقتل 18 مسلحًا من مليشيات الحوثي، وإصابة 27 آخرين، في معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين، في محافظة صعدة.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي للجيش اليمني أن مجموعة من ميليشيات الحوثي حاولوا التسلل إلى مواقع كانوا قد خسروها خلال الشهرين الماضيين، لصالح الجيش اليمني، في مناطق (بني معين) وجبل (الأذناب) الاستراتيجي، بمديرية رازح في محافظة صعدة، ما أدى لمواجهات عنيفة بين الطرفين.

وأشار إلى أن قوات اللواء السابع من حرس الحدود تصدت لمحاولة التسلل، في حين قصفت مدفعية الجيش تعزيزات تابعة لمليشيات الحوثي كانت في طريقها إلى موقع المواجهات، ما أسفر عن مصرع 18 عنصرًا من المليشيات، وإصابة 27 آخرين، إلى جانب خسائر في عتادهم العسكري.

وفي ذات السياق، شهدت محافظة الضالع، اليوم السبت، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش اليمني والمقاومة الجنوبية من جهة، ومليشيات الحوثيين من جهة أخرى، في مواقع متفرقة من شمال وغرب المحافظة.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إن المواجهات دارت في منطقتي ”البتار“ و“الجب“، شمال غرب مدينة قعطبة، واستخدمت فيها المدفعية، لاستهداف تعزيزات عسكرية تابعة للحوثيين.

وأشارت إلى أن مواجهات أخرى شهدتها بلدة ”حبيل يحيى“، شمال شرق مديرية الحشا، غربي محافظة الضالع، قتل خلالها قيادي في المقاومة الجنوبية، يدعى ”مروان العشوي“، وشخص آخر، وأصيب 5 آخرون، في حين قتل وجرح عدد من ميليشيات الحوثي، لم يجر حصرهم.