اليمن.. مقتل 12 شخصًا في مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين في مأرب

قتل 12 شخصًا، بينهم عسكريون، في مواجهات مسلحة عنيفة اندلعت بمدينة مأرب شمال شرق اليمن، بين قوات أمنية ومجموعة مسلحة، استخدمت فيها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، وفقًا لمصادر أمنية ومحلية.

وقال مصدر عسكري لـ“إرم نيوز“ إن ”الاشتباكات اندلعت على خلفية إحراق شيخ قبلي في منطقة الوادي شمال محافظة مأرب ناقلتي نفط، بالإضافة إلى إغلاق عدد من الشوارع الرئيسة“.

وحسب المصدر، فإن ”الشيخ القبلي هو تاجر سلاح ويدعى (هادي مثنى)، تعدى على الناقلتين وأغلق الشوارع، بحجة أنه يريد من الجهات المسؤولة في المحافظة، منحه وبشكل دوري كمية مخصصة من مادة البترول“.

وأفاد المصدر بأن المواجهات بدأت الثلاثاء الماضي بين العناصر المسلحة، وقوات من شرطة مأرب، قبل أن يتم تعزيزها أمس الأربعاء بكتيبة من قوات الجيش اليمني، عقب استهداف مقر قوات الأمن الخاصة – الأمن المركزي سابقًا.

وأشار إلى أن ”المواجهات أسفرت عن سقوط ضحايا من المواطنين المدنيين، وقتلى وجرحى في صفوف الطرفين“.

في هذا الإطار، قالت وسائل إعلام محلية، إن الاشتباكات المسلحة أسفرت عن مقتل 6 مدنيين، بينهم سائق شاحنة أجنبي، وجرح عدد آخر بينهم نساء، بالإضافة إلى مقتل 6 أفراد من قوات الأمن والجيش، وإصابة عدد آخر من الجانبين.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن ”هادي مثنى، يطالب بتعويضات مالية، ويدّعي أن قوات التحالف العربي، استهدفت معدات صناعية له في منطقة المنين جنوبي مأرب، بعد دخول الحوثيين للمنطقة“.

ولفتت إلى أن ”النيابة العامة في مأرب، وجهت في الرابع من الشهر الجاري، بالقبض على (هادي مثنى) و3 من أبنائه، بعد قيامهم -لبضع مرات- بقطع الطريق العام“.

بدورها، قالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“ إن ”المواجهات توقفت في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس“، مشيرة إلى احتمالية نجاح الوساطة القبلية التي شكّلت من وجهاء وأعيان وشيوخ القبائل في مأرب، بغرض إيقاف الاقتتال بين الطرفين.