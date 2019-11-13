الجيش اليمني يعلن مقتل عدد من عناصره بقصف صاروخي في مأرب

أعلن الجيش اليمني يوم الأربعاء، مقتل عدد من ضباطه وأفراده في هجوم صاروخي استهدف أحد مواقعه بمحافظة مأرب.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية في بيان: ”تنعي قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة إلى شعبنا اليمني العظيم استشهاد عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة في استهداف إجرامي بصاروخ صباح يومنا هذا الأربعاء 13/نوفمبر/2019م في أحد المواقع بمحافظة مأرب“.

وأوضح البيان: ”نتج عن هذا الاستهداف استشهاد ستة من أبطال قواتنا المسلحة البواسل بينهم الشهيد العميد الركن/ سعيد الشماحي، ركن تدريب العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، والعميد الركن/ عبدالرقيب الصيادي، قائد المعسكر التدريبي، والعميد الركن نصر علي الصباحي، وجرح آخرين“.

وفي حين لم يشر البيان إلى مصدر القصف الصاروخي، قال إن ”هذه الاستهدافات المتكررة تأتي وشعبنا الصامد وقواته المسلحة يخوض معركة استعادة الدولة والشرعية، ويقدم التضحيات الغالية في سبيل الوطن“.