جماعة الحوثيين تعلّق على إطلاق التحالف العربي سراح 200 من أسراها

علّقت جماعة الحوثيين، اليوم الثلاثاء، على إعلان التحالف العربي الإفراج عن 200 من أسراها، مرحبة بالخطوة، وبتسيير رحلات من مطار صنعاء لنقل الجرحى.

وقال القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، في تغريدة له على ”تويتر“:“‌‌‌‏نرحب بالخطوة التي أعلنها التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفاؤه اليوم“.

وأعلن التحالف العربي، في وقت سابق، عن إطلاق سراح 200 شخص من أسرى الميليشيات الحوثية، إضافًة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من صنعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، إنه“انطلاقًا من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق (ستوكهولم) بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى (…) فقد قررت قيادة قوات التحالف بمبادرة منها إطلاق سراح 200 أسير من أسرى الميليشيات الحوثية“.

وتابع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية:“إضافة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم“.