”التحالف العربي“ ينفي ادعاء ميليشيا الحوثي إسقاط مقاتلة ف-15 تابعة له

نفى التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، صحة ادعاء ميليشيا الحوثي إسقاط طائرة من نوع ف-15 تابعة له.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه ”إشارة لما تتداوله الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإسقاط طائرة مقاتلة من نوع (ف-15) تتبع لقوات التحالف الجوية، لا أساس له من الصحة“.

وأوضح العقيد المالكي، بحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن ما تم نشره اليوم هو محاولة سابقة وفاشلة كانت بتاريخ 1 يوليو 2017، مشيرًا إلى أن ”ما تدعيه الميليشيا الحوثية الإرهابية هو امتداد لمنهجية الميليشيا بالتزييف“.