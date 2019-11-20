السعودية.. العناية الإلهية تنقذ طفلًا دهسته سيارة ومرت من فوقه (فيديو)

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأربعاء، سيارة تدهس طفلًا وتمر من فوقه قبل أن ينهض واقفًا وقد أنقذته العناية الإلهية من موت محقق.

ولم تقتصر الغرابة في الحادثة على دهس الطفل، بل شملت صاحبة مقطع الفيديو التي صورت ما جرى دون أن تلاحظ دهس الطفل بالقرب من مكان وقوف سيارتها.

وكانت سيدة مجهولة الهوية تصور مجموعة من الأطفال يلعبون في الشارع أمام إحدى المدارس، وقالت إن مشاجرة وقعت هناك.

وبينما كانت السيدة تنتقد ترك الأطفال دون تدخل من إدارة ومعلمي المدرسة، أمكن رؤية سيارة تعبر الطريق دون أن يلحظ سائقها طفلًا صغيرًا مر من أمامه، ليقوم بدهسه ومواصلة سيره دون إدراك لما جرى.

ويظهر في الفيديو الطفل يقف على قدميه ويواصل سيره، بينما يرفع أحد الرجال القريبين من المكان، وقد شاهد ما جرى، يديه تعجبًا مما جرى.

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تتكلم عن هوشات المدارس

وصورت دهس طفل ولا درت عن شي وسبحان الله طلع الطالب سالم من تحت السيارة لاحظ آخر المقطع pic.twitter.com/kq24PetKfa — ابوحسن #تالي_الليل (@Mbm20007) November 20, 2019

وحقق الفيديو نسب مشاهدة عالية، فيما يقول مغردون سعوديون على موقع ”تويتر“ إن الحادثة وقعت في السعودية.