”الأصوات المرتفعة“.. سلاح ”رابطة أمهات المختطفين“ باليمن لفضح ممارسات الحوثيين

تناضل أمهات المختطفين في اليمن، ضد الممارسات الوحشية التي تنتهجها الميليشيات الحوثية بحق المختطفين والمخفيين، ليكون سلاحهن الوحيد هو ”الأصوات المرتفعة“ أمام مقرات المنظمات الدولية في صنعاء، والسجون ومقرات أجهزة الأمن.

وكان آخر تلك الأنشطة، هو الوفقة التي نظمتها رابطة أمهات المختطفين، اليوم الأحد، أمام مبنى المفوضية السامية بصنعاء، حيث رفعت عشرات الأمهات وشقيقات المختطفين والمخفيين قسرًا في سجون الحوثيين، يافظات تطالب بإطلاق سراح المختطفين والكشف عن مصير المخفيين.

ويشير بيان رابطة أمهات المختطفين؛ إلى ”وجود أكثر من 1800 مختطف ومخفي في سجون الميليشيات الحوثية، منهم 450 مرت عليهم أربع سنوات“.

وتطالب أمهات المختطفين، منذ تأسيس رابطتهن عام 2014، المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بأن ”تكون عونًا لجهودهن في إطلاق سراح أبنائهن، أوعلى الأقل تخفيف وطأة العذاب عن أبنائهن المختطفين والمخفيين“.

وناشدن في بيانهن الأخير، ”كافة اليمنيين بالسعي مع أمهات المختطفين والمخفيين قسرًا لإنقاذ أبنائهن وإطلاق سراحهم والضغط الفردي والجماعي إعلاميًا وحقوقيًا واجتماعيًا وقانونيًا حتى الإفراج عنهم دون قيد أو شرط“.

وأوضحت البيان؛ أن ”المختطفين والمخفيين قسرًا حرموا من إكمال حياتهم العلمية وتفرقت عائلاتهم، ناهيك عما طالهم من التعذيب وأصابتهم الأمراض وباتت الأخطار تحدق بحياتهم دون حماية، فيما أسرهم وذويهم ينتظرون بصبر وأمل أن تنتهي هذه المعاناة التي حرمتهم طعم الحياة وفرقت شمل عائلاتهم“.

وأمام مقرات أجهزة الاستخبارات، ومباني السجون، ومقرات المنظمات الدولية العاملة في اليمن، كان وما يزال صوت ”رابطة أمهات المختطفين“ مرتفعًا ومزعجًا للميليشيات التي اضطرت في الكثير من المرات إلى الاعتداء على المحتشدات، وتمزيق اليافطات التي كانت بأيديهن، فضلًا عن حرمانهن من زيارة أبنائهن في السجون التي تديرها في صنعاء والمدن الخاضعة لسيطرتها.