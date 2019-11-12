الميليشيات الحوثية تنهب منازل المغتربين اليمنيين في الدول الخليجية

نهبت الميليشيات الحوثية منزل مغترب في المملكة العربية السعودية، بعد الاعتداء على النساء المتواجدات فيه بمدينة ذمار.

وقالت مصادر حقوقية إن مجموعة مسلحة من الحوثيين في مدينة ذمار نهبت محتويات منزل المغترب فضل عكروت، وسرقت سيارته من أمام المنزل في حارة الجمارك بمدينة ذمار – 100 كلم جنوب صنعاء – ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، كما نهبت منزل مغترب آخر في المدينة ذاتها.

وأضافت المصادر أن عملية اقتحام ونهب منازل مواطنين مغتربين في دول خليجية متواصلة منذ عدة أشهر وبشكل ممنهج.

وفي الإطار ذاته، اختطفت الميليشيات الحوثية في عدة مناطق تسيطر عليها شمال اليمن، العشرات من أصحاب المحال التجارية الصغيرة واقتادتهم إلى سجون تديرها بحجة عدم وضع الزينة أمام محالهم التجارية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وفرضت على أصحابها – وفق مصادر محلية – مبالغ مالية تحت مسمى “ غرامة مخالفة التوجيهات“ وهي مبالغ تتجاوز الدخل لعدة أيام لتلك المحال الصغيرة.