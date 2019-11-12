السعودية تنضم إلى رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي كشريك حوار‎

قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، انضمام المملكة إلى رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي بصفة شريك حوار في المنظمة التي تضم بين عضويتها بلدانًا عربية بينها الإمارات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: إن مجلس الوزراء كلّف خلال اجتماعه الدوري في الرياض وزارة الخارجية لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للانضمام للمنظمة الإقليمية.

وتتخذ رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، والمعروفة اختصارًا بـ “إيورا”، من دولة موريشيوس مقرًا لها منذ تأسيسها كمنظمة حكومية دولية عام 1997.

وتهدف الرابطة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي داخل حدود المحيط الهندي.

وتضم الرابطة في عضويتها 21 دولة مطلة على المحيط الهندي هي (أستراليا، والهند، وإندونيسيا، وإيران، وبنغلاديش، والصومال، وكينيا، وماليزيا، ومدغشقر، وموزمبيق، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا، وتايلاند، والإمارات، واليمن، وسنغافورة، وعمان، وسريلانكا، وجزر القمر، وسيشيل، وموريشيوس).

كما تضم الرابطة تسعة شركاء حوار بجانب السعودية، حيث تستهدف الدول من تلك الشراكات تعزيز علاقتها بدول الرابطة على عدة مستويات يتصدرها الاقتصاد.

وتولت دولة الإمارات، يوم الخميس الماضي، رئاسة الرابطة للفترة من 2019 إلى 2021 في أعقاب اختتام اجتماع لها في أبوظبي، تم في نهايته الاتفاق على دعم الأولويات الرئيسة للرابطة والمجالات التي ستركز عليها، والتي تشمل السلامة والأمن البحريين، وتيسير التجارة والاستثمار، وإدارة مصايد الأسماك، وإدارة مخاطر الكوارث، والتعاون الأكاديمي والعلمي والتقني، والسياحة والتبادل الثقافي، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والاقتصاد الأزرق (إدارة الموارد المائية.