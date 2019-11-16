مصادر: إلغاء رحلة عودة رئيس الحكومة اليمنية إلى عدن‎

قال مصدر يمني إن الرحلة الخاصة التي كان يفترض أن تقل رئيس الحكومة معين عبدالملك ووفدًا وزاريًا، ظهر اليوم السبت، إلى العاصمة المؤقتة عدن، تم إلغاؤها.

وصرح مصدر في شركة الخطوط الجوية اليمنية لـ ”إرم نيوز“ أنه تم إبلاغ الشركة، اليوم، بإلغاء الرحلة وتأجيلها حتى إشعار آخر، مشيرًا إلى أن الرحلة كان من المقرر وصولها الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت إلى عدن، وعلى متنها 25 شخصًا قادمة من الرياض .

في غضون ذلك، قال مصدر في الحكومة اليمنية: إن الوفد الوزاري كان ينتظر اليوم الإقلاع في ذات الرحلة الخاصة، إلا أنه تم إشعاره بتأجيل الرحلة إلى إشعار آخر لم يحدد بعد.

وعن أسباب ذلك، أكد المصدر أنه لا علم له، مشيرًا إلى أن الوفد كان يتجهز للعودة لكنه تفاجأ بإبلاغه بإلغاء الرحلة وتأجيلها.

وكانت مصادر خاصة قد أكدت لـ ”إرم نيوز“، أمس الجمعة، أن رئيس الحكومة ووفدًا من وزراء الوزارات الخدمية الهامة سيعود إلى عدن، ظهر اليوم السبت، لتسيير شؤون المحافظات المحررة وتقديم الخدمات المعلقة منذ أشهر، مثل رواتب منتسبي القطاعين العسكري والأمني .

وحدد اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ التوقيع على الاتفاق لعودة رئيس الحكومة إلى عدن، وهو ما لم يتم حتى الآن، رغم مرور 11 يومًا على التوقيع .

وذهبت مصادر إعلام يمنية إلى القول إن تأخر وصول معين عبد الملك إلى عدن يعود إلى ترتيبات أمنية ولوجستية تجريها السعودية في عدن .