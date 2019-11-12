قوات الحكومة اليمنية تصد هجومًا عنيفًا لميليشيا الحوثي غربي تعز

صدت قوات الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، هجومًا عنيفًا شنته ميليشيا الحوثي على مواقعها غربي محافظة تعز، ما خلف عشرات القتلى والجرحى بصفوف الميليشيات، بحسب مصدر عسكري محلي.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش: إن ”هجومًا عنيفًا شنته ميليشيات الحوثي في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، استهدف تبة الحمراء الاستراتيجية في مدينة البرح، غربي تعز، في محاولة للسيطرة عليها“.

وفي منتصف مايو/ أيار 2018، سيطر الجيش اليمني على تبة ”الحمراء“ الاستراتيجية التي تشرف على مناطق ”كهبوب والوازعية والعمري وموزع“، وعبرها تمكن من قطع خطوط الإمداد بين مسلحي الحوثي في تلك المناطق.

ووفق الدبيش، فإن ”قوات اللواء الثامن عمالقة (تابعة للقوات الحكومية) تمكنت من صد الهجوم العنيف الذي استخدمت فيه جماعة الحوثي مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة“.

ولفت إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط العشرات من صفوف الميليشيات بين قتيل وجريح، دون تحديد، فيما لم يتطرق إلى أي خسائر محتملة بصفوف القوات الحكومية.

وأشار الدبيش إلى أنّ ميليشيات الحوثي هربت وتركت قتلاها على سفوح الجبال، مخلفة وراءها عددًا من الآليات العسكرية بينها عربات عسكرية ومدفع ذاتي الحركة ومدافع هاون، وغيرها.