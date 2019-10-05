اليمن.. الجنرال ”أباهجيت جوها“ يتسلم مهامه رئيسًا جديدًا للبعثة الأممية في الحديدة

تسلّم الجنرال الهندي المتقاعد ”أباهجيت جوها“، اليوم السبت، عمله الرسمي كرئيس للجنة التنسيق وإعادة الانتشار، رئيس البعثة التابعة للأمم المتحدة بمحافظة الحديدة، المعنية بتنفيذ اتفاق في المحافظة الساحلية غربي اليمن، المتفق بشأنه بين الأطراف اليمنية في مشاورات السلام اليمنية التي شهدتها السويد، أواخر العام الماضي.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، على تويتر: ”يسرني أن أرحب بزميلي الجنرال جوها الذي تسلّم مهامه كرئيس لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وأتطلّع للعمل معه من أجل تطبيق الاتفاق وأتمنى له كل التوفيق“.

"يسرني أن أرحب بزميلي الجنرال جوها الذي تسلّم مهامه كرئيس لبعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق #الحديدة وأتطلّع للعمل معه من أجل تطبيق الاتفاق واتمنى له كل التوفيق"

#اليمن pic.twitter.com/tT7CAt7ZlI — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) October 5, 2019

ويعدّ ”هوجا“ الرئيس الثالث للجنة التنسيق وإعادة الانتشار ورئيس البعثة الأممية في الحديدة، في غضون 9 أشهر فقط، حيث عين خلفًا للجنرال الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد، الذي تم تعيينه هو الآخر خلفًا لمواطنه الجنرال المتقاعد باتريك كاميرت، بعد شهر واحد فقط.

وشهد اتفاق الحديدة على مدى الأشهر الماضية جملة من المعوقات، كان أبرزها عدم تفعيل آلية التهدئة ووقف إطلاق النار في المحافظة، وتنصل ميليشيات الحوثيين وتراجعها عن الاتفاقات التي يتم التوصل إليها، وهو ما واجهه الجنرال الهولندي المتقاعد ”كاميرت“ ودفعه للاستقالة من منصبه، خاصة بعد تعرض موكبه في مدينة الحديدة لإطلاق نار من قبل ميليشيات الحوثيين مطلع العام الجاري.