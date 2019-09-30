مقتل وإصابة العشرات من ”الحوثيين“ بتجدد معارك في الحديدة اليمنية‎

قال مصدر عسكري في القوات الموالية للحكومة الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، إن العشرات من مسلحي ميليشيا الحوثي، قُتلوا خلال الساعات الماضية بمعارك بين الجانبين في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وذكر المتحدث الإعلامي باسم قوات العمالقة ”مأمون المجهمي“، أن ”المعارك اندلعت عقب هجمات مكثفة شنها الحوثيون في مناطق الجبلية والدريهمي وحيس والتحيتا جنوبي الحديدة”.

وأوضح بـ“أن الحوثيين، استخدموا المدافع والأسلحة الثقيلة في الهجوم، وحاولوا بقوة التقدم إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية، إلا أن الأخيرة تصدت للهجوم“. مشيرًا إلى أن القوات الحكومية، ملتزمة بالتهدئة التي توصلت لها الأطراف في اتفاق السويد أواخر العام الماضي.

ووفق المجهمي، فإن ”العشرات من الحوثيين سقطوا قتلى وجرحى في المعارك، دون أن يورد حصيلة محددة“، بينما لم يصدر عن الحوثيين أي تعليق حول المعارك.

وينص اتفاق السويد الذي توصلت إليه الحكومة والحوثيون نهاية العام الماضي، على سحب الحوثيين قواتهم من الحديدة وموانئها، بحلول 7 كانون الثاني يناير الماضي، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدًا لمفاوضات تسعى لإنهاء حرب دخلت عامها الخامس.

لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق أدت إلى تأجيل تنفيذه.