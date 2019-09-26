الحوثيون يمنعون دخول مساعدات أممية للحُديدة

منعت ميليشيا الحوثي باليمن، يوم الخميس، برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من إدخال مساعدات للسكان المحاصرين في محافظة الحُديدة غربي البلاد، وفق مصدر عسكري محلي.

وقال العقيد وضاح الدبيش، المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، إن ”ميليشيات الحوثي منعت اليوم، منظمة الغذاء العالمي من توصيل شحنة المساعدات الغذائية لسكان منطقة الدريهمي غربي مدينة الحديدة“.

وأضاف أنه ”تم الاتفاق سابقًا على أن تقوم القوات المشتركة والحوثيون بالتعاون مع المنظمة لفتح خط آمن لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان مدينة الدريهمي، إلا أن ميليشيات الحوثي تخلّفت عن الوفاء بالتزاماتها“.

وتابع أن ”القوات المشتركة والتحالف العربي قاما بالترتيب لمساعدة المنظمة في إيصال مساعداتها، وأمّنا مرورها في المواقع التي تسيطر عليها، إلا أنها تفاجأت برفض ميليشيا الحوثي وتنصلها عن اتفاقياتها السابقة“.

ولفت إلى أن ”هذه هي المرة الخامسة التي تمنع فيها ميليشيا الحوثيين وصول المساعدات الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء لسكان المدينة“.

ودعاء الدبيش المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى ”ممارسة الضغط على هذه الميليشيا التي تمارس كل أشكال القتل والتنكيل والتجويع والحصار على عامة الشعب اليمني“.

ووفق المسؤول العسكري، يقوم الحوثيون ”بحصار عشرات الأسر داخل مدينة الدريهمي خاصة في الأماكن الخاضعة لسيطرتها، ولم تسمح لهم بالخروج منها، وتتخذ منهم دروعًا بشرية“.