التحالف العربي يعلن عن سقوط صاروخين حوثيين داخل صنعاء في اليمن

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية أطلقت صباح اليوم الجمعة، صاروخين بالستيين من محافظة صنعاء، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في المحافظة.

وأكد المالكي بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، استمرار المليشيا الحوثية بانتهاكها القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيًا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأشار المالكي إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية، لحماية المدنيين في الداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.