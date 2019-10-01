الحوثيون يمنعون مسؤولًا أمميًا من دخول صنعاء

رفضت ميليشيات الحوثيين، اليوم الثلاثاء، ممثل مفوضية حقوق الإنسان الأممية أحمد العبيد من دخول العاصمة اليمنية صنعاء.

ونقلت وكالة الأناضول، عن مسؤول بمكتب المفوضية في صنعاء، أن الحوثيين أجبروا طائرة العبيد، وهو ممثل المفوضية في العاصمة اليمنية، على العودة إلى الأردن، فور هبوطها في مطار صنعاء، أمس الاثنين، ولم يسمحوا له بمغادرتها.

وأفاد المصدر أن قرار المنع يعود إلى أن ”الحوثيين أعلنوا أن المسؤول الأممي شخص غير مرغوب فيه، على خلفية تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الصادر مؤخرًا والذي أدان الجماعة بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان“.

وكانت عضوة الفريق الأممي المعني برصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ميليسا باركي، قالت خلال مقابلة مع ”الأناضول“، في وقت سابق، إن جماعة الحوثيين، تقصف المدن، وتجنّد الأطفال.