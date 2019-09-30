المالكي: ميليشيات الحوثي تطلق ادعاءات مضللة

قال المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، اليوم الإثنين، إن ميليشيات الحوثي لم تلتزم باتفاق ستوكهولم وتواصل تهديدها للسلم الدولي، وإن إعلامها خرج بمسرحية مؤخرًا أطلق فيها ادعاءات مضللة.

وأكد المالكي أن الحل السياسي في اليمن يبدأ مع قبول الحوثيين بقرار الأمم المتحدة 2216.

وأضاف في مؤتمر صحافي، أن ”ميليشيات الحوثي تواصل استخدام الحديدة لإطلاق الصواريخ الباليستية“، مؤكدًا أن الميليشيات تستعمل المناطق السكنية منصة لإطلاق الصواريخ.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي تطلق الصواريخ الباليستية من عمران وصنعاء وصعدة، وأن كافة المنافذ الإغاثية بالداخل اليمني، سواء البرية أو الجوية أو البحرية، تعمل بكافة إمكانياتها.

وتابع المالكي: ”الدول في التحالف تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين“.

وتحدث المالكي عن قيام قوات التحالف بإفشال محاولة حوثية ضد وحدات من الجيش اليمني. مؤكدًا العمل على تحييد قدرات ميليشيات الحوثي في الطائرات المسيرة والزوارق المفخخة.

وكشف المالكي أن ميليشيات الحوثي استخدمت تكتيك الدفع بأمواج بشرية من المقاتلين.

وردًا على سؤال حول نشر ميليشيات الحوثي فيديو مؤخرًا حول استهداف قوات سعودية، قال المالكي: ”لا نرد على إعلام الميليشيات الحوثية وتضليله للرأي العام الدولي والإقليمي“.