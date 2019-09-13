اليمن.. مقتل 9 مدنيين خلال قصف لميليشيات الحوثيين على الحديدة

قُتل 9 مدنيين بينهم نساء وأطفال، وأصيب اثنان آخران، خلال قصف مدفعي، شنته ميليشيات الحوثيين، اليوم الجمعة، على مناطق سكنية في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال سكان محليون في الحديدة لـ“إرم نيوز“، إن ميليشيات الحوثي قصفت منازل مأهولة في منطقة ”المتينة“ بمديرية الحيتا، جنوب غرب مدينة الحديدة، بقذائف مدفعية، سقطت إحداها على منزل تقطن فيه أسرتان، وأدت إلى مقتل 9 أشخاص من الأسرتين.

وبحسب السكان، فإن ”4 نساء و3 أطفال إلى جانب رجلين، قُتلوا جراء سقوط القذيفة“، في حين أصيب رجل وشقيقته، وجرى نقلهم إلى خارج المديرية، لتلقي العلاج.

ودأبت ميليشيات الحوثيين على استهداف مواقع القوات اليمنية المشتركة، في ضواحي مدينة الحديدة، بشكل شبه يومي، في استمرار للخروقات على اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ونقل موقع ألوية العمالقة، المقاتلة ضمن القوات المشتركة، عن مصادر عسكرية، قولها، إن ميليشيات الحوثيين استهدفت اليوم الجمعة، مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي، غرب الحديدة، بواسطة مدفعيتي الهاون والهاوزر دون وقوع خسائر.