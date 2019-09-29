التحالف العربي يرصد ”باليستيًّا“ حوثيًّا أطلق من صنعاء وسقط في صعدة

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن ميليشيات الحوثي أطلقت، صباح اليوم الأحد، صاروخًا بالستيًا من محافظة صنعاء؛ لاستهداف الأراضي السعودية، ولكنه سقط بعد إطلاقه في محافظة صعدة اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المالكي قوله: إن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت صباح اليوم الأحد 29 سبتمبر 2019م، صاروخًا بالستيًا من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة“.

واستهجن المالكي ”استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، وسقوطها عشوائيًا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية“.

وشدد بأن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي“.