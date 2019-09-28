الإرياني اعتبرها ”اصطيادًا في الماء العكر“.. الحكومة اليمنية تنفي عقد لقاء مع الحوثيين

نفت الحكومة اليمنية، يوم السبت، ما يتم تداوله حول عقد لقاء مع ممثلين عن الميليشيات الحوثية الموالية والمدعومة من قبل إيران.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تغريدتين منفصلتين عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن حكومته تنفي عقد أي لقاءات مع ممثلين عن الميليشيا الإرهابية.

وكتب في التغريدة الأولى “ لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام عن عقد لقاء بين قيادات في الحكومة و #الميليشيا_الحوثية المدعومة من #إيران في العاصمة العمانية #مسقط“.

وأضاف ”ننفي نفياً قاطعاً حدوث مثل هذا اللقاء تحت اي مسمى كان“.

١- لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام عن عقد لقاء بين قيادات في الحكومة و #المليشيا_الحوثية المدعومة من #ايران في العاصمة العمانية #مسقط، ننفي نفياً قاطعاً حدوث مثل هذا اللقاء تحت اي مسمى كان — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 28, 2019

أما في تغريدته الثانية، فكتب الإياني قائلًا إن “ اللقاءات التي تتم بين الحكومة وميليشيا الحوثي معلنة ومحصورة في جولات المفاوضات التي ترعاها #الأمم_المتحدة وآخرها مشاورات #السويد“.

واعتبر وزير الإعلام اليمني أن ”مثل هذه الأكاذيب اصطياد في الماء العكر ومحاولة لتشويه مواقف الحكومة الثابت في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب #الميليشيا_الحوثية“.