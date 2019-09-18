اليمن.. الحوثيون يقصفون مواقع للقوات الحكومية بالحديدة

قالت قوات الجيش اليمنية المشتركة، اليوم الأربعاء، إن مواقعها تعرضت لقصف من قبل ميليشيا الحوثي، في مناطق ومديريات مختلفة من محافظة الحديدة (غرب). واتهم موقع المركز الإعلامي لقوات ”ألوية العمالقة“ الجنوبية ميليشيا الحوثي بمواصلة خروقاتها اليومية وانتهاكاتها للهدنة الأممية بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة (التابعة للحكومة الشرعية والتحالف العربي).

وأكد المركز أن ”مواقع القوات المشتركة تعرضت نهار يوم الأربعاء للقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبشكل عنيف، في مديرية الدريهمي“ جنوبي محافظة الحديدة.

في سياق متصل، قال مصدران محليان في مدينة الحديدة: إن مواجهات دارت يوم الثلاثاء وصباح يوم الأربعاء في الأطراف الشرقية والجنوبية الشرقية للمدينة، لا سيما في حي ”7 يوليو“، بين القوات الحكومية والحوثيين.

وأكد المصدران أن ميليشيا الحوثي قصفت بمختلف الأسلحة مواقع للقوات الحكومية تتمركز في شارع 7 يوليو، وأن قوات الجيش ردت بقصف مماثل.

ولم يذكر موقع المركز الإعلامي لـ ”ألوية العمالقة“، أو المصدران المحليان، ما إن كان القصف الحوثي على مواقع القوات الحكومية بالحديدة والمعارك التي اندلعت بين الطرفين أسفرا عن خسائر في الأرواح من عدمه.

ويأتي هذا التصعيد بعد أكثر من أسبوع من عقد اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة اجتماعها السادس، على متن السفينة الأممية (انتركنيك دريم إم في)، في عرض البحر الأحمر، وهو الاجتماع الذي ركز على تشكيل لجنة دائمة للتهدئة ووقف إطلاق النار.

وكان من المقرر حسب ما توصل إليه الاجتماع الذي عقد في 8 – 9 أيلول سبتمبر الجاري؛ أن تقوم لجان ميدانية تم تشكيلها من جنود أمميين وآخرين من القوات المشتركة والحوثيين، بالانتشار في خطوط التماس بالمحافظة، لمراقبة التهدئة في الميدان، والرفع للجنة الرئيسية بمدى التزام الأطراف بالاتفاق.