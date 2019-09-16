التحالف العربي: مؤشرات على استخدام أسلحة إيرانية في الهجمات على أرامكو (فيديو)

قال المتحدث باسم التحالف العربي، بقيادة السعودية، اليوم الإثنين، إن المؤشرات الأولية تدل على أن الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين شن بأسلحة إيرانية ولم ينطلق من اليمن.

وقال المتحدث تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي في الرياض: ”استمرت التحقيقات ولا تزال مستمرة مع الجهات المختصة، كافة المؤشرات والدلائل الخاصة بالعمليات والأسلحة التي تم استخدامها، تعطي دلالة مبدئية أن هذه الأسلحة أسلحة إيرانية، ونحن نعمل على الانتهاء من التحقيقات“.

وتابع المالكي: ”نحن نعمل حاليًا على تحديد مكان انطلاق هذه الهجمات الإرهابية“.