روحاني: هجوم الحوثيين على منشآت النفط السعودية ”مجرد تحذير“

زعم الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الذي تبناه الحوثيون على منشآت النفط السعودية هو مجرد تحذير، في تهديد جديد للمملكة.

وقال روحاني في كلمة له خلال جلسة لمجلس الوزراء الإيراني إن ”اليمنيين لم يستهدفوا في أرامكو مدرسة أو مشفى إنما ضربوا مركزًا صناعيًا“، حسب زعمه.

وأضاف الرئيس الإيراني أن من سماهم ”أعداء المنطقة“ يجب أن يتعلموا من ”الاستجابة اليمنية اليقظة وإطفاء الحرب في المنطقة“، وأن إيران تريد علاقات ودية مع جيرانها الجنوبيين، في إشارة إلى دول الخليج العربي.

وعن التفاوض مع الولايات المتحدة، قال روحاني إن ”التفاوض مع الولايات المتحدة بالتزامن مع وجود الحد الأقصى من العقوبات غير ممكن“، مضيفًا وهو يخاطب المسؤولين في واشنطن: ”إن كنتم ترغبون في إجراء مفاوضات فعليكم إيقاف الضغوط“.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قال أمس الثلاثاء، إن بلاده لن تدخل بمفاوضات في أي مستوى مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن التفاوض مع واشنطن مرهون بالتوبة والعودة للاتفاق النووي.