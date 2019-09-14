المبعوث الأممي إلى اليمن: استهداف الحوثيين لمنشآت نفط سعودية ”تهديد للأمن الإقليمي“

قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إن استهداف الحوثيين منشأتين نفطيتين في السعودية ”يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي“.

وأعرب في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، ”عن قلقه البالغ إزاء الهجمات بالطائرات المسيّرة على اثنتين من المنشآت النفطية الرئيسية في السعودية، التي تبناها الحوثيون“.

وأضاف غريفيث، أن ”هذا التصعيد العسكري مقلق للغاية“، داعيًا ”جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، ومنع تكرار حوادث كهذه“.

وقال إن هذه الحوادث ”تشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن الإقليمي، وتزيد من تعقيد الوضع الهش أصلًا“، مشيرًا إلى أنها ”تعرّض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للخطر“.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن الحوثيون استهداف منشأتين نفطيتين سعوديتين بـ10 طائرات مسيرة، بعد ساعات من إعلان السعودية إخماد حريق شب في معملين تابعين لـ“أرامكو“.