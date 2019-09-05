غريفيث: أدعم المحادثات التي تجري بين الحكومة اليمنية و“الانتقالي“ في السعودية

دعا المبعوث الأممي مارتن غريفيث الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى تسوية الخلافات بينهما بالطرق السلمية، في إطار حوار دعت إليه السعودية بمدينة جدة.

وأمس الأربعاء، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، إنه لا وجود لأي شكل من أشكال الحوار حتى الآن مع ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، الذي وصل وفد منه إلى جدة قبل ذلك بيوم استجابة لدعوة سعودية.

وقال غريفيث، اليوم الخميس، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ‏“أدعم المحادثات التي تجري في ‎جدة تحت رعاية السعودية“.

وأضاف المبعوث الأممي: ”أحثّ المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية على اغتنام هذه الفرصة لتسوية الخلافات بالطرق السلمية“.

أدعم المحادثات التي تجري في #جدة تحت رعاية المملكة العربية السعودية وأحثّ المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية على اغتنام هذه الفرصة لتسوية الخلافات بالطرق السلمية. — OSE_Yemen (@OSE_Yemen) September 5, 2019

وكان المتحدّث باسم الانتقالي الجنوبي نزار هيثم قد قال في تصريحات لـ“إرم نيوز“، الثلاثاء، إن وفد الانتقالي ”رجع إلى جدة للمرة الثانية تلبية لدعوة من الخارجية السعودية“.

‏‎وأضاف أن ”يد الانتقالي دائمًا ممدودة للحوار، تقديرًا لجهود السعودية لجمع الأطراف إلى حوار يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة، التي خرقت فيها القوات الحكومية وقف إطلاق النار، واستقدمت مجاميع عسكرية متشددة للسيطرة على عدن ومحافظات الجنوب“، على حد قوله.

‏‎وأضاف هيثم أن ”المجلس الانتقالي مستمر بمد يده للحوار، وهذا سبب وجوده حاليًا في جدة، لكنّ مساعي حزب الإصلاح واستمراره بالتحكم في الشرعية ستحول دون إصلاح مسار الحكومة المختطفة“.