الجهات المختصة في السعودية تصل إلى الطفل الرضيع الذي وُضع المسدس في فمه

الجهات المختصة في السعودية تصل إلى الطفل الرضيع الذي وُضع المسدس في فمه

المصدر: الرياض - إرم نيوز

قالت وحدة حكومية معنية بحماية الأفراد من العنف الأسري، اليوم السبت، إنها وصلت لطفل رضيع بدا في خطر بسبب تصرفات شخصين أحدهما أطلق النار في الهواء، بينما يحتضن الطفل بجانب تصرفات خطرة أخرى.

وذكر مركز بلاغات العنف الأسري عبر تويتر: ”تم مباشرة حالة الطفل الرضيع وتوجيه البلاغ لوحدة الحماية لاتخاذ الإجراءات اللازمة #مركز_البلاغات_1919“.

وأثار مقطع فيديو تم تداوله اليوم السبت في مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل غاضبة، ودعوات لملاحقة شخص أطلق النار في الهواء بيد، بينما يحمل رضيعًا بيده الأخرى.

ويظهر في الفيديو رجل يحمل رضيعًا يبكي بشدة بيده، بينما يطلق النار من مسدس بيده الأخرى، قبل أن يقوم شخص آخر بوضع فوهة المسدس في فم الرضيع كي يشم رائحة البارود.

في تصرف غريب.. شخصان يطلقان النار من مسدس ويضعان فوهته في فم رضيع بالسعودية

في تصرف غريب.. شخصان يطلقان النار من مسدس ويضعان فوهته في فم رضيع بالسعودية#إرم_نيوز

تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في السبت، ١٤ سبتمبر ٢٠١٩

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