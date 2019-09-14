الجهات المختصة في السعودية تصل إلى الطفل الرضيع الذي وُضع المسدس في فمه

قالت وحدة حكومية معنية بحماية الأفراد من العنف الأسري، اليوم السبت، إنها وصلت لطفل رضيع بدا في خطر بسبب تصرفات شخصين أحدهما أطلق النار في الهواء، بينما يحتضن الطفل بجانب تصرفات خطرة أخرى.

وذكر مركز بلاغات العنف الأسري عبر تويتر: ”تم مباشرة حالة الطفل الرضيع وتوجيه البلاغ لوحدة الحماية لاتخاذ الإجراءات اللازمة #مركز_البلاغات_1919“.

تم مباشرة حالة الطفل الرضيع وتوجيه البلاغ لوحدة الحماية لإتخاذ الإجراءات اللازمه #مركز_البلاغات_1919 pic.twitter.com/Cu645TvNlT — مركز بلاغات العنف الأسري 1919 (@mlsd_1919) September 14, 2019

وأثار مقطع فيديو تم تداوله اليوم السبت في مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل غاضبة، ودعوات لملاحقة شخص أطلق النار في الهواء بيد، بينما يحمل رضيعًا بيده الأخرى.

ويظهر في الفيديو رجل يحمل رضيعًا يبكي بشدة بيده، بينما يطلق النار من مسدس بيده الأخرى، قبل أن يقوم شخص آخر بوضع فوهة المسدس في فم الرضيع كي يشم رائحة البارود.