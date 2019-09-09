اليمن.. مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين بالحديدة

قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة غربي اليمن، إن قصفًا مدفعيًّا عنيفًا اندلع صباح الاثنين بين القوات الحكومية وجماعة ”الحوثيين“.

وأضافت المصادر، أن القصف المتبادل بين القوات الحكومية والحوثيين تجدد في شارعي النجدة ونجران، جنوب مدينة الحديدة، فيما وقعت انفجارات في المنطقة إثر استهداف مخزن أسلحة تابع للحوثيين.

وأشارت المصادر، إلى أن هذه المواجهات تأتي بعد اتهام القوات الحكومية الحوثيين بشن هجوم عنيف على مواقع تابعة لها شرق مدينة الحديدة.

وذكرت مصادر متطابقة، أن المواجهات العنيفة عادت منذ مساء الأحد، بعد ساعات من انتهاء أول جلسة من جولة تفاوض في عرض البحر برعاية أممية بين ممثلي الحكومة والحوثيين.

فيما كان مقررًا استئناف التفاوض الاثنين، لمناقشة مناطق وآليات فض الاشتباك، ومناطق وآليات نشر مراكز المراقبة المشتركة، حسب المصادر.

والأحد، عقدت اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة، اجتماعها السادس، على متن السفينة الأممية ”انتركنيك دريم إم في“ في عرض البحر الأحمر، إذ ترأس الاجتماع القائم بأعمال رئيس اللجنة الجنرال هاني نخلة، وبحضور ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين.

وناقش اجتماع الأحد، حسب مصدر حكومي يمني، تشكيل لجنة مشتركة دائمة للتهدئة ووقف إطلاق النار، والبدء بتشغيل مركز العمليات المشتركة.

وفي وقت سابق الأحد، اتهمت القوات الشرعية، الحوثيين بشن هجوم عنيف على مواقع تابعة لها شرق مدينة الحديدة.

وتتبادل الحكومة اليمنية والحوثيون الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي لليمن، الذي تشرف عليه لجنة أممية، أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق موقع بالعاصمة السويدية ستوكهولم في الـ 13 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وحسب الاتفاق، كان يُفترض تنفيذ إعادة الانتشار في الموانئ والمدينة خلال 21 يومًا من تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهو ما لم يحدث رغم مرور 9 أشهر على الاتفاق.