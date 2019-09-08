بعد دعوة التحالف لوقف التصعيد.. تحركات عسكرية لقوات الحكومة اليمنية باتجاه شبوة وأبين

أفادت مصادر محلية في محافظة شبوة جنوب اليمن، بوجود تحركات ميدانية للقوات الحكومية باتجاه محافظة شبوة، عبر تعزيزات عسكرية قادمة من مأرب.

وتأتي تلك الخطوة بعد ساعات من بيان مشترك للإمارات والسعودية، أبرز عضوين في التحالف العربي، طالب بضرورة ”التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة“، وذلك بعدما قالت إنّ الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي استجابا للحوار.

وأشار المصادر نفسها لـ“إرم نيوز“، إلى وصول 3 شاحنات تقلّ على ظهرها دبابات عسكرية، إلى محافظة شبوة قادمة من محافظة مأرب المتاخمة لها.

في الأثناء، نشر عضو الجمعية الوطنية التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي وضاح بن عطية، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، صورة قال إنها لتلك التعزيزات.

وعلّق بن عطية بقوله إن ”ميليشيات الإصلاح (إخوان اليمن) تدفع بتعزيزات من مأرب إلى شبوة وأبين بينها أسلحة ثقيلة، في تحدٍ صارخ لحوار جدة وموقف السعودية والإمارات، الذي شدد على التهدئة وعدم التصعيد العسكري“.

بعد #البيان_السعودي_الاماراتي

مليشيات الإصلاح (اخوان اليمن) تدفع بتعزيزات من مأرب إلى شبوة وأبين بينها أسلحة ثقيلة في تحدي صارخ لحوار جدة وموقف السعودية و الإمارات الذي شدد على لتهدئة و عدم التصعيد العسكري. pic.twitter.com/j1qSohgI0x — وضاح بن عطية (@atayyh) September 8, 2019

وفي وقت سابق من، اليوم الأحد، أصدرت المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، بيانًا مشتركًا حول الأزمة جنوب اليمن، للترحيب باستجابة الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، للحوار.

وسارع المجلس الانتقالي الجنوبي، بالترحيب بمحتوى البيان، بينما لم يصدر عن الحكومة اليمنية حتى اللحظة، أي تعليق رسمي بخصوصه.