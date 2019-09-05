عشية ”مليونية الوفاء“.. الجنوبيون يخرجون بالآلاف في عدن وسقطرى والمكلّا

احتشد الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية في جنوب اليمن، اليوم الخميس، لإحياء فعاليات جماهيرية احتفاء بيوم ”الوفاء لدولة الإمارات“، تلبية لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وشهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وجزيرة سقطرى فعاليتين خطابيتين، صباح الخميس، تخللتهما أنشطة ثقافية وفنية، على أن تقام الفعاليات الرئيسية عصر اليوم، في كل من عدن والمكلا بحضرموت.

ورفع المحتشدون أعلام دولة جمهورية اليمن الديمقراطية السابقة إلى جوار أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة، ورددوا هتافات مناوئة ”للحملات الإعلامية المغرضة التي يشنها حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين) ضد دولة الإمارات“.

وقال رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، محمد جعفر، في وقت سابق، إن هذه الفعاليات ”تأتي تقديرًا ووفاء للأشقاء في دولة الإمارات على وقفتهم التاريخية مع شعبنا في مواجهة الغزو الثالث للجنوب الذي تداعت له عناصر الإرهاب من كل حدب وصوب“، بحسب تعبيره.

وعبر عن ”اعتزازه بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة الجنوبية في مواجهة قوى الإرهاب المتدثرة بالشرعية“، وفق وصفه.