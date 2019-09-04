الحكومة اليمنية تنفي إجراء حوار غير مباشر مع ”الانتقالي الجنوبي“ حتى الآن

وفي وقت سابق اليوم نقلت وكالة رويترز عن مسؤول يمني، قوله إن مسؤولين من الحكومة بدأوا محادثات غير مباشرة مع وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي وصل إلى جدة السعودية أمس الثلاثاء.

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، اليوم الأربعاء، أنه لا وجود لأي شكل من أشكال الحوار حتى الآن مع ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، وذلك بعد تقرير عن حوار غير مباشر بين الطرفين، من خلال السعودية.

وقال بادي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ: ”أن وجود قيادات الدولة في مدينة جدة يأتي في سياق توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي وضمن التواصل المستمر مع قيادة المملكة العربية السعودية للوقوف على أحداث التمرد الأخيرة بعدن وبعض المحافظات الجنوبية..“.

وأضاف: ”الحكومة وهي ترحيب بدعوة الحوار التي وجهتها السعودية، توضح عدم وجود أي شكل من أشكال الحوار حتى الآن“ مشددًا على ”أن الثوابت الوطنية وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية ليست محل مساومات أو نقاش“.

والموقف الذي أعلنه بادي هو الرفض الثاني للحوار من طرف الحكومة، اليوم، حيث أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري في وقت سابق الأربعاء رفض الحوار المباشر مع وفد المجلس الانتقالي الجنوبي.

وكان المتحدّث باسم الانتقالي الجنوبي نزار هيثم قد قال في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أمس الثلاثاء، إن وفد الانتقالي ”رجع إلى جدة للمرة الثانية تلبية لدعوة من الخارجية السعودية“.

‏‎وأضاف أن ”يد الانتقالي دائمًا ممدودة للحوار، تقديرًا لجهود السعودية لجمع الأطراف إلى حوار يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة، التي خرقت فيها القوات الحكومية وقف إطلاق النار، واستقدمت مجاميع عسكرية متشددة للسيطرة على عدن ومحافظات الجنوب“، على حد قوله.

‏‎وأضاف هيثم إن ”المجلس الانتقالي مستمر بمد يده للحوار، وهذا سبب وجوده حاليًا في جدة، لكنّ مساعي حزب الإصلاح واستمراره بالتحكم في الشرعية ستحول دون إصلاح مسار الحكومة المختطفة“.