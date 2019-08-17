بن بريك ينفي انسحاب ”قوات الانتقالي“ من معسكرات عدن

نفى نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك انسحاب قوات المجلس من المعسكرات المسيطر عليها في مدينة عدن منذ نحو أسبوع، موضحًا أن كل ما يقال عكس ذلك ”عارٍ عن الصحة“.

جاء ذلك في تغريدة لـ“بن بريك“ عبر صفحته على ”تويتر“ قال فيها: ”الإعلان عن عودة الحياة إلى طبيعتها في عدن في بعض وسائل الإعلام قاصدين عودة المعسكرات التي تم استعادتها من الإرهابيين كلام عارٍ عن الصحة“.

الإعلان عن عودة الحياة إلى طبيعتها في عدن في بعض وسائل الإعلام قاصدين عودة المعسكرات التي تم استعادتها من الإرهابيين كلام عار عن الصحة.

الحياة عادت إلى طبيعتها في عدن بعودة تلك المعسكرات إلى الشعب وتحريرها من مليشيات الإرهاب المعتدية، وأمر تلك المعسكرات بيد الشعب الجنوبي لا غير . — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 17, 2019

وأوضح أن ”الحياة عادت إلى طبيعتها في عدن بعودة تلك المعسكرات إلى الشعب وتحريرها من مليشيات الإرهاب المعتدية، وأمر تلك المعسكرات بيد الشعب الجنوبي لا غير“.

وشهدت عدن، الأسبوع الماضي، مواجهات بين قوات تابعة للحكومة، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي والحزام الأمني، أسفرت عن سيطرة الأخيرة على المدينة، قبل أن يطلب منها التحالف إخلاء المواقع والبدء بحوار مع الحكومة لإنهاء الأزمة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وقوات الحزام الأمني، بدأت الانسحاب من مواقع الحكومة في عدن، والعودة إلى مواقعها، قبل المواجهات الأخيرة؛ تلبية لطلب من التحالف، وهو ما نفاه نائب رئيس المجلس آنفًا.