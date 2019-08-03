اليمن.. مقتل جندي وإصابة آخر في انفجار عبوة ناسفة شرقي أبين

قتل جندي يمني وأصيب آخر، اليوم السبت، في انفجار عبوّة ناسفة زرعها متشددون من تنظيم القاعدة، لاستهداف قوات ”الحزام الأمني“ بمديرية المحفد، شرقي محافظة أبين المتاخمة للعاصمة اليمنية عدن.

وقال بيان صادر عن ”الحزام الأمني“ بالمحفد إن أحد جنوده قتل وأصيب آخر، أثناء عملية تمشيط تقوم بها القوات الأمنية لأحد أوكار القاعدة في وادي ”الخيالة“ بالمديرية، إذ انفجرت عبوة ناسفة زرعها عناصر التنظيم، مستهدفة عربة عسكرية.

وأشار البيان إلى اشتباكات مسلحة تخوضها حاليًا القوات الأمنية في وادي ”الخيالة“، بهدف ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة بالمحفد.

وكان عناصر من تنظيم القاعدة قد استولوا على مقر القيادة العامة لقوات الحزام الأمني، فجر الجمعة، عقب هجوم كبير ومباغت عليه، بعد أن اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين خلفت 21 قتيلًا من القوات الأمنية ونحو 10 مصابين، وعددًا من القتلى في صفوف القاعدة، وفق ما ذكره مسؤول محلي بمديرية المحفد، لـ“إرم نيوز“.

ولم تدم سيطرة القاعدة على المقر الأمني سوى سويعات، إذ شنت قوات أمنية متعددة ومشتركة مكونة من قوات الحزام الأمني بالمديرية، وقوات النخبة الشبوانية التي قدمت من محافظة شبوة، وقوات التدخل السريع إضافة إلى قوات الأمن العام التابعة لمحافظة أبين، هجومًا، وتمكنت من استعادة السيطرة عليه.