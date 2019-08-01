أول تعليق من ”الانتقالي الجنوبي“ على هجومي عدن الداميين

في أول تعليق لها على هجومين داميين شهدتهما العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الخميس، طلبت الهيئة العليا التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، من جميع الوحدات الأمنية والعسكرية التابعة لها، أن تكون على أهبة الاستعداد، لصد أي محاولات لاستهداف العمق الجنوبي.

واستفاقت عدن، اليوم على وقع هجومين منفصلين ومتزامنين، خلّفا عشرات القتلى، حيث استهدف الهجوم الأول، قسم شرطة منطقة ”عمر المختار“، في مديرية الشيخ عثمان، شمال عدن، بسيارة مفخخة، واستهدف الثاني معسكر الجلاء، التابع لقوات الدعم والإسناد“ وأعلنت ميليشيات الحوثيين مسؤوليتها عن الأخير.

وجاء في بيان تلاه نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك أن قيادة الانتقالي ”في انعقاد دائم لمتابعة خلفيات الهجومين ومن يقف خلفهما“.

وقال بن بريك:“أيها المقاتلون البواسل في كل مكان، إن قيادتكم المفوضة في المجلس الانتقالي الجنوبي من العاصمة عدن تؤكد لكم أنها إلى جواركم، وستعمل كل ما تستطيع من أجل الحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن“.

وأضاف:“إننا إذ نقدر حالة الغليان الشعبي الكبير، وحجم الخسارة التي مُنينا بها، إلا أن ذلك يزيدنا قوةً وعزمًا وإصرارًا على الثبات والأخذ بثأر الأبطال، وفي نفس الوقت فإن قيادتكم تتدارس الأمور بكل هدوء وحكمة نحتاجهما في هذا الوقت العصيب“.

ودعا بن بريك الجميع إلى ضبط النفس، قائلًا:“إننا ندعوكم إلى ضبط النفس، ورباطة الجأش والصبر، فإن الفرج قريب، ولن يضرنا إرجاف المرجفين“.