اليمن.. ميليشيات الحوثي تقر بمقتل أحد أبرز قادتها في الضالع

اعترفت ميليشيات الحوثي بمصرع قائد العمليات العسكرية بجبهة الضالع جنوب اليمن، بعد يومين من مقتله.

وشيع عدد من أنصار الحوثي، في صنعاء، العقيد معصار شوعي السالمي، بحضور العشرات من القيادات العسكرية.

ويعد السالمي واحدًا من القيادات العسكرية البارزة التي لقيت مصرعها في جبهة الضالع.

وقالت مصادر مقربة من أسرته لـ ”إرم نيوز“، إن الجماعة سعت إلى دفنه في مسقط رأسه بمحافظة عمران شمال اليمن، بشكل سري، خوفًا من انهيار معنويات المقاتلين الحوثيين في جبهة الضالع، لكن زملاءه رفضوا التوجيهات الحوثية، وأقاموا مراسم دفن عسكرية له في صنعاء.

وكانت إحصائيات اطلع عليها ”إرم نيوز“، ذكرت أن الميليشيات الحوثية خسرت 2312 مقاتلًا، بالإضافة الى أكثر من 300 آلية عسكرية بينها مدرعات، خلال شهر واحد هو أيار/مايو في جبهات الضالع.