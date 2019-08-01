الحكومة اليمنية تعلق على تفجيرات عدن الدامية

قالت الحكومة اليمنية، إن الهجومين ”الإجراميين“ اللذين ضربا معسكرًا للجيش وآخر للشرطة بمدينة عدن، جنوبي البلاد، ”استهدفا استقرار وأمن المدينة“.

وقتل أكثر من 25 جنديًا، الخميس، بينهم قائد قوات الدعم والإسناد اللواء منير اليافعي ”أبو اليمامة“، في هجوم مزدوج بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي، شنه ”الحوثيون“ على معسكر الجلاء غربي عدن.

فيما لقي 10 جنود آخرين مصرعهم وأصيب أكثر من 16، في تفجير استهدف مقر شرطة ”الشيخ عثمان“ بمحافظة عدن أيضًا، بحسب مصادر أمنية، وبيان لـ“أطباء بلا حدود“.

وقالت الحكومة اليمنية، في أول تعليق لها، إن تزامن الهجومين ”الإجراميين يؤكد أن مصدرهما وغايتهما واحدة، وهي استهداف استقرار وأمن مدينة عدن“.

وأضافت، في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها على ”تويتر“، أن الهجومين هدفا إلى ”قطع الطريق على كل فرص السلام والاستقرار في اليمن، كوسيلة لتحقيق المخططات الإرهابية التي تتلاقى وتتحرك بدعم من إيران“.

وتابعت: ”الهجومان يثبتان أن ميليشيا التمرد الحوثية، وغيرها من الجماعات الإرهابية المتطرفة تتقاسم الأدوار وتكمل بعضها بعضًا في حربها على الشعب اليمني وسعيها لضرب استقراره وأمنه“.

وأوضحت بأنه، من خلال العمليتين ”الإجراميتين“، ”يبرز الدور الإيراني المعادي والتدميري في اليمن، من خلال دعمها ورعايتها لميليشيا الحوثي وتزويدهم بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والأسلحة النوعية“.

وبينما تبنت، جماعة ”الحوثي“ الهجوم على معسكر ”الجلاء“ التابع لقوات ”الحزام الأمني“، لم تتبن أي جهة، على الفور، التفجير الذي استهدف مقر شرطة مدينة الشيخ عثمان.