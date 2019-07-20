اليمن.. قتلى وجرحى في مواجهات داخلية بين الحوثيين في عمران

لقي قيادي في ميليشيات الحوثي، اليوم السبت، مصرعه بالإضافة إلى 10 آخرين في مواجهات داخلية عنيفة بين الحوثيين، في محافظة عمران شمال اليمن، وفق مصادر محلية .

وقالت مصادر محلية في محافظة عمران لـ“إرم نيوز“: إن المواجهات اندلعت أمس الجمعة، واستمرت حتى السبت، بين فريقين من ميليشيات الحوثي.

وأضافت أن أحد قادة الحوثيين ويدعى ”أبو ماجد“ حاول شنّ حملة أمنية تستهدف منطقة ”الغولة“ بمديرية ريدة في محافظة عمران، وهو ما دفع الفريق الآخر من الحوثيين من أبناء المنطقة إلى التصدي لهذه الحملة.

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات العنيفة أسفرت عن مقتل ”محمد الشتوي“، الذي عينه الحوثيون مديرًا لجهاز المخابرات بالمحافظة، وإلى جواره ما لا يقل عن 10 آخرين، وعدد من المصابين في الطرفين، كما فجّر الحوثيون منزل ”الشتوي“ انتقامًا من موقفه، وأحرقوا عددًا من منازل المنطقة.

وبحسب المصادر، فإنّ الأجواء في مديرية ريدة لا تزال مشحونة بالتوتر، في ظل تحصن أحد الطرفين بالمناطق المأهولة، وسط تعزيزات تدفع بها أطراف ميليشيات الحوثيين إلى المنطقة، ما قد يفجّر مواجهة قبلية.